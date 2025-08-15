Азербайджан не рассматривает крушение самолета AZAL в Актау как умышленную атаку
Азербайджан не рассматривает крушение самолета AZAL в Актау как умышленную атаку, но требует признания случившегося, наказания виновных и полной компенсации. Об этом заявил глава государства Ильхам Алиев в интервью Fox News.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Самолет Embraer-190 компании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года недалеко от Актау. На борту находились 67 человек, 29 из них выжили.
Ранее Алиев заявлял о подготовке документов для подачи иска против России, а президент РФ Владимир Путин принес извинения за то, что инцидент произошел в российском воздушном пространстве.
Расследование причин крушения пока не завершено. В предварительном отчете Минтранса Казахстана указывалось на сквозные и несквозные повреждения в хвостовой части самолета, но причина их появления не установлена. Окончательный отчет ожидается до конца 2025 года.
