Встреча Путина и Трампа состоится в 22:00 по московскому времени

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске состоится 15 августа в 17:00 (22:00 мск). Об этом сообщили в Белом доме. Ранее сообщалось о начале переговоров в 17:30 по местному времени.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в формате тет-а-тет и будет носить деловой характер. Центральной темой двустороннего саммита господин Ушаков назвал урегулирование украинского конфликта.

По окончании переговоров президенты проведут совместную пресс-конференцию.

О предстоящей встрече — в материале «Ъ» «Пляски вокруг Аляски».