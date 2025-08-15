В Курске число пострадавших при атаке БПЛА на дом увеличилось до 10 человек

Число пострадавших при атаке БПЛА на многоквартирный дом в Курске выросло до 10, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. Среди пострадавших — 15-летний подросток. Ранее стало известно об одной погибшей.

По информации главы региона, на четыре верхних этажа загорелись, из-за распространившегося огня пострадали квартиры. Пожар потушен. Взрывной волной выбиты стекла в соседних домах и школе.

Сейчас жильцы эвакуированы в соседнюю школу. Пострадавших разместят в ПВР или, по словам главы региона, власти компенсируют аренду жилья.

Пострадавшие получат компенсацию: 75 тыс. руб. — за частичную потерю имущества, 150 тыс. руб. — за полную. Те, кто полностью утратил свое имущество, получат новую региональную выплату в 195 тыс. руб., уточнил врио губернатора.