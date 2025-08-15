Прибывших на Аляску российских журналистов разметили на арене ХК «Морские волки»

Российские журналисты, прибывшие вместе с делегацией из РФ в город Анкоридж на Аляске, расположились на спортивной арене хоккейного клуба «Морские волки», передает спецкоресспондент «Ъ» Андрей Колесников.

Здание вмещает около 5 тыс. болельщиков. Журналистам выделили спальное место за шторками, полотенца, а также доступ к душевым кабинам. Обозначения внутри здания написаны на русском языке.

15 августа в Анкоридже состоятся переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Ключевой темой предстоящей встречи станет решение конфликта на Украине, а также вопросы безопасности и экономического сотрудничества двух стран.