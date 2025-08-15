Путин перед саммитом на Аляске прибыл в Магадан

Президент России Владимир Путин перед приездом на Аляску для встречи с президентом США Дональдом Трампом сделал остановку в Магадане. В ходе рабочей поездки он посетит завод «Омега-Си» по переработке рыбного жира, осмотрит спортивный комплекс «Президентский» и культурно-общественный центр в парке «Маяк». Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Путин возложит цветы к мемориалу героям воздушной трассы «Аляска — Сибирь», которая действовала во время Великой Отечественной войны и стала символом сотрудничества СССР и США. В завершение визита президент проведет совещание по мастер-плану Магадана и встретится с главой региона Сергеем Носовым.

Ключевой темой предстоящей встречи Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом станет решение конфликта на Украине, а также вопросы безопасности и экономического сотрудничества двух стран. Переговоры состоятся 15 августа в Анкоридже.