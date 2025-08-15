Сериалы заполняют СНГ

«МТС Медиа» в партнерстве с оператором цифрового телевидения «Скайнет Телеком» выводит на рынок Киргизии свой онлайн-кинотеатр Kion. Так, контент стриминга, включая оригинальные проекты, будет интегрирован в витрину приложения провайдера Easy.OK. Сам рынок, в отличие от казахстанского, где уже работает большая часть российских платформ, не так конкурентен, отмечают аналитики, пока там представлены только «Иви» и «Кинопоиск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Онлайн-кинотеатр Kion выходит на рынок Киргизии, сообщил “Ъ” представитель холдинга «МТС Медиа» (управляет стримингом). Партнером на локальном рынке станут интернет-провайдер, а также оператор цифрового телевидения «Скайнет Телеком» и его платформа Easy.OK, уточнили в компании. Соответствующий меморандум был подписан гендиректором Kion Алексеем Ивановым и директором по развитию бизнеса провайдера Русланом Егоровым 14 августа. Представитель «МТС Медиа» отказался раскрывать инвестиции в выход на новый рынок. В ходе запуска контент Kion будет интегрирован в витрину Easy.OK. На первом этапе там будет представлено более 200 фильмов и сериалов российского стриминга, включая оригинальные проекты онлайн-кинотеатра. Далее объем контента будет расширяться. Также «МТС Медиа» обсуждает экспансию в Киргизию книжного сервиса «Строки» (каталог сервиса составляет более 250 тыс. электронных и аудиокниг, комиксов и подкастов). В планах — дать местным пользователям возможность авторизоваться в сервисе с локальным номером телефона.

До сих пор сервисы, входящие в «МТС Медиа», работали помимо РФ только в Белоруссии, уточняет гендиректор холдинга Софья Митрофанова. Абонентам МТС в стране доступен стриминг «МТС Музыка». «Теперь география наших медиасервисов расширяется за счет выхода на новую для нас территорию Кыргызстана, где мы видим высокий интерес к контенту на русском языке, а сама республика занимает первое место среди стран ЕАЭС по темпам роста ВВП»,— отмечает она.

Помимо Kion в Киргизии работают два российских онлайн-кинотеатра — «Иви» и «Кинопоиск» (при наличии подписки «Яндекс Плюс»). Впрочем, также было известно о планах запуска онлайн-кинотеатра Wink (СП «Ростелекома» и «Национальной Медиа Группы») в странах СНГ (см. “Ъ” от 28 мая 2024 года). В целом Киргизия является одним из лидеров по темпам роста телеком-рынка среди членов Содружества, отмечалось в совместном исследовании Nexign и TelecomDaily. При этом в конце июля власти Киргизии ввели на год госмонополию на международный интернет-трафик, право на его поставку остается только у национализированного интернет-оператора «Элкат».

Партнер «МТС Медиа» в экспансии — «Скайнет Телеком», по собственным данным, входит в тройку компаний по качеству предоставления телеком-услуг среди всех провайдеров страны. Услуги интернет-провайдера доступны в более чем ста городах и поселках в шести областях Киргизии. Его платформа Easy.OK, по сути, является «маркетплейсом», который дает пользователям доступ сразу к нескольким онлайн-кинотеатрам.

На рынке Казахстана уже работают 23 онлайн-кинотеатра (девять из них — российские), говорит директор департамента новых технологий J`son and Partners Consulting Дмитрий Колесов, «но Kion среди них нет: на этом рынке огромная конкуренция и очень низкие доходы видеостримингов». В Киргизии же рынок платного ТВ развит очень слабо, а проникновение интернета более 80%, поэтому просмотр видеоконтента сосредоточен на бесплатном ТВ и на онлайн-сервисах. Kion начинает с предоставления контента на рынке в разы меньшем, чем казахстанский. По мнению господина Колесова, после сбора статистики смотрения «МТС Медиа» будет планировать уже следующие шаги, «на первом этапе это именно монетизация контента на аудитории, для которой русский язык если не родной, то очень понятный».

Юлия Юрасова, Алексей Жабин