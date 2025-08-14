Главные новости за 14 августа. Ростов-на-Дону и область.

Главное следственное управление СК России возбудило уголовно дело о теракте (ч.2 ст.205 УК РФ) после атаки БПЛА на Ростов-на-Дону, в результате которой повреждены многоквартирные жилые дома в центре города.

После атаки украинского беспилотника в Ростове-на-Дону пострадали 17 зданий, в том числе 15 многоквартирных домов и одно административное здание. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Контрольно-ревизионные службы избирательных комиссий Ростовской области выявили восемь случаев сокрытия кандидатами сведений о судимости. Кроме того, комиссиями выявлено более 10 млн руб. неправомерных пожертвований в избирательные фонды кандидатов. Средства по требованию комиссий были возвращены жертвователям.

Скоростные пассажирские катера «Валдай» с 1 сентября перейдут на осеннее расписание. «С 1 сентября уменьшится количество рейсов на Азов, а также уменьшится время стоянки в Семикаракорске»,— отметили в пресс-службе СПК «Дон».

В Ростовской области определили наставников для участников кадровой программы «Герои Дона», их закрепили за каждым из 65 слушателей. Об этом сообщила пресс-служба донского правительства. Здесь уточнили, что среди наставников – заместители губернатора, депутаты Законодательного собрания, главы муниципалитетов, руководители предприятий, представители вузов.

В акватории Таганрогского залива спасли женщину с тремя детьми. Они дрейфовали на сапбордах.ЧП произошло 9 августа. Семья находилась более чем в километре от берега. Из-за сильного ветра им не удавалось вернуться назад. Спасатели взяли терпящих бедствие на борт и доставили на сушу. С пловцами провели профилактическую беседу.