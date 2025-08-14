На Дону определили наставников кадровой программы для участников СВО

В Ростовской области определили наставников для участников кадровой программы «Герои Дона», их закрепили за каждым из 65 слушателей. Об этом сообщила пресс-служба донского правительства. Здесь уточнили, что среди наставников – заместители губернатора, депутаты Законодательного собрания, главы муниципалитетов, руководители предприятий, представители вузов.

Так, глава региона Юрий Слюсарь стал наставником двух участников программы. Первый из них - гвардии капитан Константин Харченко, который с 2019 года по 2024-й был командиром разведывательного подразделения одной из частей Южного военного округа. Второй – лейтенант Михаил Шевцов, выпускник Донского государственного технического университета. Принимал участие в СВО в 2022-2023 годах.

По словам Юрия Слюсаря, свою роль как наставника он видит в том, чтобы помочь защитникам успешно вернуться в мирную жизнь, получить необходимые знания, построить карьеру.

Кадровая программа для участников и ветеранов СВО «Герои Дона» в Ростовской области реализуется с конца февраля. Это аналог президентского проекта «Время героев». В ней принимают участие 105 действующих и демобилизованных военнослужащих. В течение года, с начала сентября, они будут проходить обучение на базе Южно-Российского института управления РАНХиГС по основам государственного и муниципального управления.

Ефим Мартов