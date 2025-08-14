В Ростове из-за атаки БПЛА повреждены 17 зданий

После атаки украинского беспилотника в Ростове-на-Дону пострадали 17 зданий, в том числе 15 многоквартирных домов и одно административное здание. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

На базе лицея №50 развернули пункт временного размещения. Там находятся 60 человек. Также пострадавшие обеспечены питанием и питьевой водой.

Сегодня днем в Ростове в результате атаки БПЛА получили повреждения десять многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовской. Ранения получили 13 человек. На месте происшествия введен режим ЧС.

