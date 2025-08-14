На Дону восемь кандидатов не допустили к участию в выборах из-за судимостей

Контрольно-ревизионные службы избирательных комиссий Ростовской области выявили восемь случаев сокрытия кандидатами сведений о судимости. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Кандидаты, имеющие судимость, сняты с выборов. Также в регистрации было отказано трем кандидатам, у которых обнаружилось гражданство иных государств.

Кроме того, комиссиями выявлено более 10 млн руб. неправомерных пожертвований в избирательные фонды кандидатов. Средства по требованию комиссий были возвращены жертвователям.

Кристина Федичкина