В Таганрогском заливе спасли обессилевших сапбордистов
В акватории Таганрогского залива спасли женщину с тремя детьми. Они дрейфовали на сапбордах.ЧП произошло 9 августа. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
Семья находилась более чем в километре от берега. Из-за сильного ветра им не удавалось вернуться назад. Спасатели взяли терпящих бедствие на борт и доставили на сушу. С пловцами провели профилактическую беседу.
В ведомстве напомнили о правилах безопасности на сапборде: не допускается выходить в море в одиночку, а также отплывать от берега на расстояние более 10-20 метров.