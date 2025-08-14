В Таганрогском заливе спасли обессилевших сапбордистов

В акватории Таганрогского залива спасли женщину с тремя детьми. Они дрейфовали на сапбордах.ЧП произошло 9 августа. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Семья находилась более чем в километре от берега. Из-за сильного ветра им не удавалось вернуться назад. Спасатели взяли терпящих бедствие на борт и доставили на сушу. С пловцами провели профилактическую беседу.

В ведомстве напомнили о правилах безопасности на сапборде: не допускается выходить в море в одиночку, а также отплывать от берега на расстояние более 10-20 метров.

Мария Хоперская