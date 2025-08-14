На Дону теплоходы «Валдай» перейдут на осеннее расписание с 1 сентября

Скоростные пассажирские катера «Валдай» с 1 сентября перейдут на осеннее расписание. Об этом сообщает пресс-служба Судоходно-пассажирская компания «Дон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«С 1 сентября уменьшится количество рейсов на Азов, а также уменьшится время стоянки в Семикаракорске»,— отметили в пресс-службе СПК «Дон».

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что регулярные пассажирские рейсы по Дону на новом быстроходном судне «Метеор 120Р» судоходно-пассажирская компания «Дон» планирует запустить в 2026 году. До конца летней навигации этого года катер будет работать в тестовом режиме, чтобы сформировать расписание.

Наталья Белоштейн