Главные новости за 14 августа. Белгород, Воронеж, Тамбов, Курск, Орел

БПЛА атаковали здание правительства Белгородской области.

В Воронежские областную и городскую думы выдвинулись 28 участников СВО.

Мэрия Тамбова не смогла отменить взыскание 133,2 млн в пользу «Компьюлинка».

С воронежского ЖКХ «Масловское» потребовали 47 млн рублей за загрязнение почв.

Россельхознадзор нашел антибиотики в свинине курского «МПК “Полянское”».

Суд вынес приговор обвиняемой в реабилитации нацизма орловской стримерше.

Воронежский депутат не смог отменить отказ в регистрации на выборы в облдуму.

«Агро-Белогорье» потеряло более 1 млрд из-за обстрелов Белгородской области.