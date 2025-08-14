Главные новости за 14 августа. Белгород, Воронеж, Тамбов, Курск, Орел
БПЛА атаковали здание правительства Белгородской области.
В Воронежские областную и городскую думы выдвинулись 28 участников СВО.
Мэрия Тамбова не смогла отменить взыскание 133,2 млн в пользу «Компьюлинка».
С воронежского ЖКХ «Масловское» потребовали 47 млн рублей за загрязнение почв.
Россельхознадзор нашел антибиотики в свинине курского «МПК “Полянское”».
Суд вынес приговор обвиняемой в реабилитации нацизма орловской стримерше.
Воронежский депутат не смог отменить отказ в регистрации на выборы в облдуму.
«Агро-Белогорье» потеряло более 1 млрд из-за обстрелов Белгородской области.