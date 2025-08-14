Россельхознадзор нашел антибиотики в свинине курского «МПК “Полянское”»

Лабораторные исследования обнаружили остатки лекарственного препарата тулатромицин в свиных карбонате и шейке, которые производит курское ООО «МПК “Полянское”» Владимира Лобзова, сообщили в управлении Россельхознадзора по Курской и Орловской областям.

Ведомство проверило мясоперерабатывающее предприятие после того, как в образце свиной шейки, отобранном в одном из магазинов «Светофор» в Воронежской области, были найдены остатки антибиотика тетрациклиновой группы.

Кроме того, проверка предприятия «МПК “Полянское”» показала, что там нет карантинного отделения и изолятора, в которых должны содержать предназначенных к убою животных в случае, если обнаружены признаки болезней или несоответствия ветеринарным документам.

Также сотрудники предприятия некорректно вели журнал учета результатов осмотра животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясопродуктов. В частности, в журнале нет сведений о датах применения ветеринарных препаратов и сроках вывода веществ из организмов животных, не указано имя ветеринарного врача, проводившего осмотр.

Управление Россельхознадзора привлекло компанию к административной ответственности за нарушение требований технических регламентов (часть 2 статьи 14.43 КоАП РФ, до 600 тыс. руб. штрафа) и оштрафовало ее на 150 тыс. руб. Предприятию выдано предписание устранить нарушения.

По данным Rusprofile.ru, ООО «МПК “Полянское”» зарегистрировано в 2014 году в Курской области для переработки и консервирования мяса. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор — Юрий Дмитриенко. Единственный собственник — Владимир Лобзов. В 2024 году выручка составила 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 6,6 млн руб.

В конце июля Россельхознадзор нашел следы лекарств в мясе воронежских ООО «Сагуны мясокомбинат» и ООО «МПК Сагуны» Николая Бакаева.

Юрий Голубь