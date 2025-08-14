Суд вынес приговор обвиняемой в реабилитации нацизма орловской стримерше

Орловский облсуд признал виновной в реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) 47-летнюю жительницу региона Веру Егоренкову, известную в интернете под псевдонимом Голубка. Ее приговорили к двум годам принудительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. Егоренкова также лишена права администрировать сайты и каналы в интернете следующие три года. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Согласно материалам уголовного дела, в октябре прошлого года Вера Егоренкова во время стрима на своем канале осквернила изображение волгоградской скульптуры «Родина-мать зовет!». Она несколько раз плюнула на фотографию, ударила по ней зажатой в руке футболкой, а также нецензурно высказалась в адрес монумента.

В середине марта жителя Орловской области приговорили к 15 годам лишения свободы за госизмену и финансирование терроризма.

Кабира Гасанова