Воронежский депутат не смог отменить отказ в регистрации на выборы в облдуму

Воронежский областной суд оставил без удовлетворения гражданский иск депутата гордумы Дмитрия Швецова, которым он хотел отменить отказ избиркома в регистрации его кандидатом на выборы в облдуму. Это следует из картотеки суда.

Как ранее рассказывал «Ъ-Черноземье», территориальные избирательная избирательная комиссия отказала регистрировать господина Швецова на выборы в областную думу от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). Причиной такого решения стало предоставление в комиссию справки о том, что он все еще состоит в «Единой России», от которой он в 2020 году был избран в гордуму. Также Дмитрию Швецову отказано в регистрации кандидатом и в городскую думу.

Кроме господина Швецова отказы в регистрации получили еще два члена СРЗП. Так, избирательная комиссия не зарегистрировала на выборы в городскую думу по одномандатным округам лидера воронежской партийной ячейки Артема Рымаря и совладельца издания «Площадь» Дмитрия Кухаренко. Они подали в Центральный райсуд иски об отмене решения комиссии, которые были оставлены без удовлетворения. Также избирком отказал господину Кухаренко в регистрации кандидатом в областную думу. Областной суд при рассмотрении его иска также не стал отменять это решение.

В сентябре в Воронежской области пройдут выборы депутатов Воронежской областной думы и городской думы Воронежа. Избирком зарегистрировал 622 кандидата в депутаты регионального парламента и 427 кандидатов в городской.

Сергей Толмачев