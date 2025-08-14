В Воронежские областную и городскую думы выдвинулись 28 участников СВО

Вчера, 13 августа, Центральная избирательная комиссия РФ сообщила, что всего на выборы разных уровней в этом году в различных регионах выдвинулись 1607 участников и ветеранов специальной военной операции (СВО). Председатель избирательной комиссии Воронежской области Илья Иванов рассказал «Ъ-Черноземье», что на выборы в местную областную думу выдвинулись 17 участников СВО, а в городскую думу Воронежа — 11. На выборах в органы местного самоуправления в районах области выдвинуты 54 участника боевых действий.

В сентябре В Воронежской области пройдут 384 избирательных кампаний. Самыми крупными из них станут выборы в областную думу. Избирательная комиссия региона зарегистрировала 622 кандидата в депутаты регионального парламента от шести политических партий. Для участия в выборах депутатов Воронежской городской Думы зарегистрировано 427 человек.

Выборы в сентябре будут проходить в Воронежской области три дня — 12, 13 и 14 сентября.

Сергей Толмачев