С воронежского ЖКХ «Масловское» потребовали 47 млн рублей за загрязнение почв

Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора направило муниципальному предприятию «ЖКХ "Масловское"» требование о добровольном возмещении 47 млн руб. ущерба, причиненного почвам из-за слива канализационных стоков. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слив канализационных стоков в Новоусманском районе

Фото: Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора Слив канализационных стоков в Новоусманском районе

Фото: Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора

ЖКХ «Масловское» эксплуатирует канализационные и очистные сооружения в Новоусманском районе. Специалисты установили, что муниципальное предприятие незаконно сбрасывало стоки от этих сооружений. Площадь загрязнения составляет 24 тыс. кв. м.

Установлено, что в почве значительно превышены концентрации загрязняющих веществ, в том числе нефтепродуктов. Если предприятие откажется возместить ущерб добровольно, управление обратится с иском в суд, заявили в Росприроднадзоре.

По данным Rusprofile, МКП Никольского сельского поселения «ЖКХ "Масловское"» зарегистрировано в Новоусманском районе Воронежской области в 2024 году. Основной вид деятельности — производство пара и горячей воды котельными. Учредителем является администрация Никольского сельского поселения. В 2024 году выручка предприятия составила 10 млн руб., чистый убыток — 2,2 млн руб. Директор — Петр Лихачев.

На прошлой неделе сообщалось, что ДСК возместил Центрально-Черноземному межрегиональному управлению Росприроднадзора 2,7 млн руб. за вред, причиненный почвам от свалки в Воронеже.

О крупнейших в Воронежской области исках Росприроднадзора об ущербе природе,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов