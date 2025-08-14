Мэрия Тамбова не смогла отменить взыскание 133,2 млн в пользу «Компьюлинка»

19-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Тамбовской области об удовлетворении 133,2 млн руб. требований бывшего концессионера в сфере теплоснабжения ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» к мэрии Тамбова. Это следует из картотеки арбитражных дел. Резолютивная часть решения суда пока не опубликована.

«Компьюлинк» подал иск к городской администрации в конце декабря 2023 года из-за досрочного расторжения концессии в сфере теплоснабжения в поселке Строитель. Изначально истец пытался получить через суд большую сумму — 285,2 млн руб., однако в процессе размер исковых требований был снижен самим «Компьюлинком». В начале апреля тамбовский арбитраж удовлетворил требования компании, и мэрия попыталась обжаловать решение в апелляции.

Договор концессии, заключенный в 2017 году на 25 лет между Цнинским сельсоветом и ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО», предусматривал строительство и реконструкцию инфраструктуры на 350 млн руб. Позже Цнинский сельсовет и еще два были присоединены к Тамбову, и мэрия стала правопреемником договоров. Компания должна была построить две газовые котельные и модернизировать старую, но работы на 151 млн руб. так и не были выполнены.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» зарегистрировано в Котовске Тамбовской области в январе 2017 года для производства, передачи и распределения пара и горячей воды, а также кондиционирования воздуха. Уставный капитал — 3 млн руб. Учредитель — столичное ООО «УК Компьюлинк инфраструктура» Юрия Данилюка. В 2024 году выручка составила 314 млн руб., чистый убыток — 93 млн. Гендиректор — Кристина Еременко.

В конце июля сообщалось, что мэрия Котовска Тамбовской области собирается расторгнуть концессию по строительству и эксплуатации котельных с ГК «Компьюлинк».

Егор Якимов