БПЛА атаковали здание правительства Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали центр Белгорода. Корреспондент «Ъ-Черноземье» сообщает с места, что прилеты пришлись на здание областного правительства.

Фото: t.me / vvgladkov

На месте происшествия есть пострадавшие. В результате удара по центру города загорелась машина, в которой находилась женщина. Она получила ранения. Всего пострадали три человека: мужчину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями и его супругу с ожогом предплечья бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу, третьего пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением ноги везут в городскую больницу №2.

Из-за атаки губернатор Вячеслав Гладков отменил пресс-конференцию, которая планировалась сегодня утром. Министр информации Оксана Тарантова сообщила, что губернатор остается с ранеными и не будет общаться с журналистами.

UPD: Вячеслав Гладков все же планирует провести пресс-конференцию позднее в четверг, сообщила Оксана Тарантова.

Сергей Толмачев, Сергей Калашников