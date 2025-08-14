«Агро-Белогорье» потеряло более 1 млрд из-за обстрелов Белгородской области

Белгородская ГК «Агро-Белогорье» в прошлом году из-за обстрелов региона понесла ущерб свыше 1 млрд руб. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Активы «Агро-Белогорья» расположены в Белгородской области. В состав компании входит 20 свиноводческих комплексов, три комбикормовых завода, мясоперерабатывающее производство и земельный банк. В ноябре 2024 года ГК перешла под контроль ГК «Русагро».

«Ъ-Черноземье» направил запрос в ГК с просьбой уточнить сумму ущерба.

Кабира Гасанова