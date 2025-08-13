Главные новости за 13 августа. Кубань, Крым, Адыгея

Арбитражный суд Краснодарского края полностью удовлетворил иск Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора к ЗАО «Волгатранснефть». Компанию обязали выплатить в федеральный бюджет 35,48 млрд руб. за ущерб Черному морю от крушения танкера «Волгонефть-239».

Следственный комитет России по Крыму и Севастополю завершил расследование дела о повреждении воинских захоронений. 44-летний житель Нижнегорского района обвиняется в поджоге могил крымчан, погибших в зоне специальной военной операции.

Правительство России выделило Адыгее 500 млн руб. на строительство и реконструкцию автодорог в 2025 году. Дорожное финансирование получили 11 регионов России.

Крымские мобильные операторы «Волна» и «Миранда» объявили о введении мер поддержки для своих клиентов в связи с планируемыми веерными ограничениями мобильного интернета в регионе. Меры направлены на обеспечение доступности связи в период, когда интернет-сервисы будут недоступны.

В социальных сетях и мессенджерах Новороссийска распространяется ложная информация о том, что на улицах якобы раскладывают маячки для координации вражеских беспилотников, замаскированные под упаковки из-под чипсов или сухариков. Это намеренный фейковый вброс из неизвестного источника, цель которого — посеять панику среди жителей.

Вратарь футбольного клуба «Краснодар» Станислав Агкацев удостоен приза «Вратарь года» имени Льва Яшина по итогам сезона-2024/25. Церемония награждения прошла 13 августа на «ВТБ Арене» в Москве перед матчем группового этапа Fonbet Кубка России против столичного «Динамо».