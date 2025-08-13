Адыгея получит дополнительные 500 млн рублей на ремонт дорог

Правительство России выделило Адыгее 500 млн руб. на строительство и реконструкцию автодорог в 2025 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Дорожное финансирование получили 11 регионов России. Общий объем средств составил 16,6 млрд руб. Помимо Адыгеи, деньги на строительство и реконструкцию дорог направят в Удмуртию, Хабаровский край, Брянскую и Московскую области, Ханты-Мансийский автономный округ. Белгородская, Брянская, Кировская, Курская, Смоленская и Тверская области получат средства на приведение дорог в нормативное состояние и модернизацию дорожной инфраструктуры.

Работы проводятся в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», который входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил о планах обновить и построить 40 дорожных объектов в 2025 году. Общая протяженность трасс составит почти 85 км. За последние шесть лет в республике ввели в эксплуатацию 363 объекта общей протяженностью 507 км.

«Комфортные и безопасные дороги, удобная логистика — это ключевое условие для развития экономики республики, привлечения инвестиций и роста туристического потока. Поэтому направляем серьезные ресурсы на строительство и модернизацию автодорог. Максимально используем инструменты, которые предоставляет федеральный центр в рамках нацпроектов и госпрограмм»,— написал господин Кумпилов.

Объем финансирования национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Адыгее составил 2,2 млрд руб. в 2024 году.

Анна Гречко