На фоне отключений интернета операторы Крыма введут меры поддержки абонентов

Крымские мобильные операторы «Волна» и «Миранда» объявили о введении мер поддержки для своих клиентов в связи с планируемыми веерными ограничениями мобильного интернета в регионе. Как сообщает ТАСС со ссылкой на компании, меры направлены на обеспечение доступности связи в период, когда интернет-сервисы будут недоступны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее власти Крыма сообщили, что отключения мобильного интернета на несколько часов или дней будут применяться для предотвращения атак вражеских БПЛА. Аналогичные меры затронут более 60 регионов страны.

В «Волне» уточнили, что абоненты смогут бесплатно отправлять SMS и получат пакеты дополнительных минут для звонков на номера Республики Крым, Севастополя и Краснодарского края. При этом домашний интернет будет работать без ограничений.

В компании «Миранда-медиа» сообщили о планах увеличить пакеты SMS в рамках действующих тарифов, а также предоставить скидку на абонентскую плату для жителей Крыма и Севастополя.

«Ъ-Кубань» писал, что в отдельных районах края при получении сигнала «Беспилотная опасность» скорость соединения временно снижается до 2G. Как только угроза беспилотников устраняется, операторы восстанавливают полноценный доступ к Сети.

Мария Удовик