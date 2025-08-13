Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Ъ» вручил голкиперу «Краснодара» приз «Вратарь года» имени Льва Яшина

Вратарь футбольного клуба «Краснодар» Станислав Агкацев удостоен приза «Вратарь года» имени Льва Яшина по итогам сезона-2024/25. Церемония награждения прошла 13 августа на «ВТБ Арене» в Москве перед матчем группового этапа Fonbet Кубка России против столичного «Динамо». Награду футболисту вручили генеральный директор издательского дома «Коммерсантъ» Роман Уманский и руководитель спортивного отдела издания Грант Косян, пишет «Ъ».

Фото: «Ъ»

Фото: «Ъ»

Господина Агкацева признали лучшим вратарем сезона в июле. Он успешно заменил в «Краснодаре» Матвея Сафонова, который перешел в парижский ПСЖ. В сезоне-2024/25 голкипер провел 34 матча во всех турнирах, из которых 17 завершил «на ноль» — это лучший показатель среди вратарей РПЛ. По ряду ключевых статистических параметров Станислав Агкацев также вошел в число лидеров чемпионата. По данным Transfermarkt, за сезон его рыночная стоимость выросла с €1 млн до €7,5 млн.

Приз «Вратарь года» имени Льва Яшина был учрежден журналом «Огонек» в 1960 году после победы сборной СССР на первом чемпионате Европы по футболу. Сегодня победитель определяется редколлегией «Коммерсанта» на основании читательского голосования и опроса футбольных экспертов.

Новости компаний Все