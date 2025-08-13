«Ъ» вручил голкиперу «Краснодара» приз «Вратарь года» имени Льва Яшина

Вратарь футбольного клуба «Краснодар» Станислав Агкацев удостоен приза «Вратарь года» имени Льва Яшина по итогам сезона-2024/25. Церемония награждения прошла 13 августа на «ВТБ Арене» в Москве перед матчем группового этапа Fonbet Кубка России против столичного «Динамо». Награду футболисту вручили генеральный директор издательского дома «Коммерсантъ» Роман Уманский и руководитель спортивного отдела издания Грант Косян, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ» Фото: «Ъ»

Господина Агкацева признали лучшим вратарем сезона в июле. Он успешно заменил в «Краснодаре» Матвея Сафонова, который перешел в парижский ПСЖ. В сезоне-2024/25 голкипер провел 34 матча во всех турнирах, из которых 17 завершил «на ноль» — это лучший показатель среди вратарей РПЛ. По ряду ключевых статистических параметров Станислав Агкацев также вошел в число лидеров чемпионата. По данным Transfermarkt, за сезон его рыночная стоимость выросла с €1 млн до €7,5 млн.

Приз «Вратарь года» имени Льва Яшина был учрежден журналом «Огонек» в 1960 году после победы сборной СССР на первом чемпионате Европы по футболу. Сегодня победитель определяется редколлегией «Коммерсанта» на основании читательского голосования и опроса футбольных экспертов.