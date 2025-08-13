В Новороссийске опровергли слухи о «маячках для БПЛА» в упаковках из-под чипсов

В социальных сетях и мессенджерах Новороссийска распространяется ложная информация о том, что на улицах якобы раскладывают маячки для координации вражеских беспилотников, замаскированные под упаковки из-под чипсов или сухариков. Об этом сообщает МЦУ города-героя в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал МЦУ Новороссийск

Власти города сообщили, что это намеренный фейковый вброс из неизвестного источника, цель которого — посеять панику среди жителей.

Правоохранительные органы и спецслужбы не фиксировали подобных случаев на территории Новороссийска. Горожан призывают не поддаваться на провокации и не распространять недостоверные сообщения.

Мария Удовик