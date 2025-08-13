Жителя Крыма будут судить за поджог захоронений погибших участников СВО

Следственный комитет России по Крыму и Севастополю завершил расследование дела о повреждении воинских захоронений. 44-летний житель Нижнегорского района обвиняется в поджоге могил крымчан, погибших в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установило следствие, в ночь на 31 марта 2024 года фигурант поджег ритуальную атрибутику и надмогильные сооружения на территории кладбища Уваровского сельского поселения. Среди поврежденных захоронений — могила корреспондента «Известий» Александра Федорчака.

Личность злоумышленника установили сотрудники Следственного комитета, МВД и ФСБ. Обвиняемый признал вину и подробно описал обстоятельства происшествия при проверке на месте преступления.

Материалы уголовного дела направлены в суд. Крымчанину грозит наказание по ч. 1 ст. 243.4, ч. 1 ст. 244 УК РФ (уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений).

Алина Зорина