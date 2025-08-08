Главные новости за 8 августа. Новороссийск

Арбитражный суд Краснодарского края по иску администрации Анапы признал трехэтажное здание по адресу: проезд Джеметинский, 12а, самовольной постройкой. Объект гостиничного типа был возведен на песчаных дюнах в 100 метрах от береговой линии без необходимых разрешительных документов с нарушением градостроительных и экологических норм.

8 августа авиакомпания Red Wings открывает новое направление из Екатеринбурга в Геленджик. Рейс вылетает в 14:05 и прибывает в 16:10, время в пути составит 4 часа 5 минут.

В Новороссийске начал работу IV инвестиционный форум.

Правительственная комиссия по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрила выделение Краснодарскому краю инфраструктурных кредитов на 12,3 млрд руб., часть из них — 4 млрд рублей — пойдет на реконструкцию очистных сооружений водопровода в Анапе.

В Новороссийске объявлен III класс пожароопасности.

В Новороссийске подписали два новых инвестиционных соглашения.