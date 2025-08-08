В Новороссийске начал работу IV инвестиционный форум

Более 250 участников собрались в Новороссийске для работы на IV инвестиционном форуме. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр города Андрей Кравченко, мероприятие станет площадкой для обсуждения перспективных проектов, обмена опытом и установления деловых контактов.

В течение двух дней представители власти, бизнеса и корпораций развития будут совместно работать над улучшением инвестиционного климата и поиском перспективных направлений для вложений.

«Традиционный инвестиционный форум рассматривается как эффективный инструмент для развития экономического потенциала Новороссийска и Краснодарского края. Организаторы выразили уверенность в том, что форум будет способствовать достижению новых высот и укреплению позиций региона на инвестиционной карте России»,— подчеркнул мэр Новороссийска.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что 7 августа в рамках форума «Инвестиции в будущее» мэр Новороссийска Андрей Кравченко подписал два соглашения, направленных на развитие местного производства.