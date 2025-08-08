Анапа получит федеральное финансирование на реконструкцию очистных сооружений

Правительственная комиссия по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрила выделение Краснодарскому краю инфраструктурных кредитов на 12,3 млрд руб., часть из них – 4 млрд рублей – пойдет на реконструкцию очистных сооружений водопровода в Анапе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Модернизация очистных сооружений позволит увеличить их мощность вдвое – до 100 тыс. кубометров воды в сутки. Это улучшит водоснабжение 210 тыс. жителей города и миллионов туристов, а также обеспечит перспективные зоны застройки, включая новые гостиницы и объекты курортной инфраструктуры. Реализацию проекта планируется завершить к 2028 году.

Как отметил глава Кубани Вениамин Кондратьев, этот проект – один из четырех, на которые регион запросил федеральное финансирование. Его реализация критически важна для развития туристического потенциала курорта и обеспечения растущих потребностей в качественном водоснабжении.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Анапе модернизируют очистные сооружения за 3,5 миллиарда рублей. Заказчиком работ является муниципальное казённое учреждение «Единая служба заказчика» Анапы. Финансирование проекта будет производиться из местного бюджета. Сдача объекта намечена на 30 апреля 2027 года.