В Геленджике на табло аэропорта добавили рейс из Екатеринбурга

8 августа авиакомпания Red Wings открывает новое направление из Екатеринбурга в Геленджик. Рейс вылетает в 14:05 и прибывает в 16:10, время в пути составит 4 часа 5 минут. Информация об этом размещена на сайте компании.

Это уже третье направление, восстановленное после возобновления работы аэропорта. Напомним, воздушная гавань, закрытая в феврале 2022 года, вновь начала принимать гражданские рейсы с 10 июля.

18 июля «Аэрофлот» возобновил регулярные рейсы из Москвы, а 7 августа авиакомпания S7 совершила первый с 2022 года рейс из Новосибирска. Полеты по этому направлению будут выполняться дважды в неделю (по понедельникам и четвергам), а с сентября – по вторникам и пятницам.

Гражданские рейсы в Геленджике принимаются ежедневно с 08:30 до 20:00 по московскому времени.