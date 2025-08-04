Сбер: В Чеченской Республике на жилищное кредитование выдано 1,9 млрд рублей

Жители региона всё чаще обращаются за ипотекой для покупки жилья.

Фото: сгенерировано нейросетью Сбера Kandinsky

За первые шесть месяцев года они получили в Сбербанке 1,9 млрд рублей на приобретение недвижимости. Выдано почти 2,4 тысячи ипотек, средняя сумма сделки составила 791 тысячу рублей. В Сбере основная часть договоров — 83% — оформлены по рыночным ставкам. Семейная ипотека — лидер среди льготных программ Сбера, её доля 94% от общего портфеля кредитов с господдержкой. Почти 308 миллионов получили обратившиеся семьи. 6% льготных программ разделили между собой ипотека для жителей новых и приграничных регионов и ИТ-специалистов.

Руслан Мизаев, Управляющий Чеченским отделением Сбербанка: «Ипотечные сделки становятся значительно безопаснее благодаря использованию эскроу-счетов. Этот инструмент полностью исключает риски для покупателей: деньги застройщик получает только после завершения строительства и передачи квартиры. На 1 июля остатки на таких счетах в Чечне превысили 215 млн рублей, что свидетельствует о высоком доверии клиентов к этой системе. Эскроу-счета также обеспечивают прозрачность сделок».

Руслан Мизаев, Управляющий Чеченским отделением Сбербанка

Фото: пресс-служба Сбер

На середину 2025 года общая сумма кредитных средств, предоставленных Сбербанком аккредитованным застройщикам, превысила отметку в 860 млн рублей. Широкое применение эскроу-счетов со стороны строительных компаний делает процесс приобретения жилья более защищенным и прозрачным. Данная практика не только соответствует положениям 214-ФЗ, но и существенно уменьшает финансовые риски при инвестициях в новостройки.