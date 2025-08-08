В Новороссийске подписали два новых инвестиционных соглашения

7 августа в рамках форума «Инвестиции в будущее» мэр Новороссийска Андрей Кравченко подписал два соглашения, направленных на развитие местного производства, сообщили в пресс-службе администрации города.

Один из проектов предполагает выпуск подставок для новогодних елок в сотрудничестве с компаниями «Новая Елка» и «Русспласт» — производителями искусственных елок и детских конструкторов «Кубика».

Второй проект, «PROлакомства», связан с производством кормов для домашних животных. Его инициатором выступила предприниматель Наталья Блинова, которая планирует расширить выпуск качественных лакомств для питомцев.

Глава Новороссийска подчеркнул, что реализация этих инициатив укрепит экономику города, создаст новые рабочие места и внесет вклад в развитие российского производства.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске с 2022 года реализовали 40 инвестпроектов на 68,8 млрд рублей.

В оставшиеся месяцы 2025 года администрация Новороссийска продолжит работу по сопровождению 35 действующих инвестиционных проектов, запланированы выездные проверки их реализации. Также ожидается завершение трех текущих проектов и подписание двух новых инвестиционных соглашений.