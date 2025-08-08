В Новороссийске объявлен III класс пожароопасности

В Новороссийске объявили III класс пожароопасности, с начала 2025 года в городе произошло 152 пожара, включая два лесных возгорания. В результате пожаров погибли два человека, трое получили травмы, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С начала лета в городе действуют четыре мобильных поста мониторинга и один стационарный пост на въезде в Сухую Щель, оснащенные средствами пожаротушения и запасами воды. Специалисты регулярно патрулируют лесные массивы и прибрежные зоны.

Для оперативного выявления возгораний организовано круглосуточное видеонаблюдение: восемь камер системы «Лесохранитель», интегрированных с комплексом «ЕДДС – Безопасный город», контролируют лесной фонд. В июле с их помощью было обнаружено возгорание в районе станицы Раевской.