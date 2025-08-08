В Анапе сносят незаконную постройку на Джеметинском проезде

Арбитражный суд Краснодарского края по иску администрации Анапы признал трехэтажное здание по адресу: проезд Джеметинский, 12а, самовольной постройкой. Объект гостиничного типа был возведен на песчаных дюнах в 100 метрах от береговой линии без необходимых разрешительных документов с нарушением градостроительных и экологических норм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

После того как владелец здания не исполнил вступившее в законную силу решение суда о сносе, муниципальные власти получили право самостоятельно демонтировать сооружение с привлечением подрядной организации. Все расходы, связанные с ликвидацией объекта, а также судебная неустойка будут взысканы с индивидуального предпринимателя.

Работа по выявлению и ликвидации самовольных построек в Анапе ведется системно. Напомним, что с 2021 года развитие курорта осуществляется в соответствии с новым генеральным планом, который определяет стратегию градостроительной политики на ближайшие два десятилетия.