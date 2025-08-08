Главные новости к утру 8 августа

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что готов провести переговоры с Владимиром Путиным лишь после его встречи с Владимиром Зеленским. По его словам, переговоры с российским лидером не зависят от диалога между РФ и Украиной.

Президент США Дональд Трамп заявил, что действие ультиматума на урегулирование конфликта на Украине за 10 дней зависит от президента России Владимира Путина. Срок истекает 8 августа. «Это будет зависеть от него (Владимира Путина — «Ъ»). Посмотрим, что он скажет. Это будет зависеть от него. Очень разочарован»,— сказал он.

Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии все еще не отказываются от закупок российской сырой нефти, пишет Bloomberg. НПЗ планируют воздержаться от спотовых закупок сырой российской нефти в предстоящем цикле и ждут четких указаний от правительства.

Председатель Совета экономических консультантов Белого дома Стивен Миран назначен на «только что освободившуюся должность» в совете управляющих Федеральной резервной системы (ФРС), заявил президент США Дональд Трамп. Он добавил, что руководство страны продолжит поиск постоянной замены человека на должность председателя. Господин Миран будет занимать новую должность до 31 января 2026 года.

Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет, когда сможет принять президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Белом доме. По его словам, администрация США «довольно долго» взаимодействует с обеими сторонами. 8 августа представители Армении и Азербайджана подпишут в США «мирные соглашения».

В столице Малайзии Куала-Лумпуре подписанием мирных договоренностей завершились переговоры между Таиландом и Камбоджей. О соглашении о прекращении огня представители двух стран объявили после внеочередного заседания Общего комитета по пограничным вопросам.

Власти США объявили об удвоении награды за информацию, которая приведет к аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Теперь сумма вознаграждения составляет $50 млн. Об этом сообщила в Х американский генеральный прокурор Пэм Бонди.

Подконтрольная Александру Клячину сеть Azimut Hotels намерена инвестировать более 3 млрд руб. в строительство отеля на 180 номеров в Дербенте. Отельеры инвестируют в Дагестан в рамках проекта по созданию в регионе курортного кластера.

«Ъ» стали известны скорректированные параметры новой программы субсидирования электрозарядных станций. Теперь можно изменять локации размещения и продавать станции без потери субсидий, но проблемой, по словам участников рынка, остается низкая загруженность ЭЗС.