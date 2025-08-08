Трамп: Алиев и Пашинян подпишут мирные соглашения в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет, когда сможет принять президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Белом доме.

«Эти две нации долгое время были в состоянии войны, что привело к гибели тысяч людей. Многие лидеры пытались положить конец войне, но безуспешно»,— написал он в соцсети Truth Social.

По его словам, администрация США «довольно долго» взаимодействует с обеими сторонами. 8 августа представители Армении и Азербайджана подпишут в США «мирные соглашения», добавил президент США.

«Соединенные Штаты также подпишут двусторонние соглашения с обеими странами, чтобы совместно развивать экономические возможности»,— отметил господин Трамп.

