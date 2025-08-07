Трамп: дальнейшие действия США по 10-дневному ультиматуму зависят от Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что действие ультиматума на урегулирование конфликта на Украине за 10 дней зависит от президента России Владимира Путина. Срок истекает 8 августа.

«Это будет зависеть от него (Владимира Путина — «Ъ»). Посмотрим, что он скажет. Это будет зависеть от него. Очень разочарован»,— сказал он.

28 июля Дональд Трамп заявил, что новый дедлайн для России по миру на Украине составит 10–12 дней. Ранее объявленный срок составлял 50 дней. По словам президента США, если мира на Украине не случится, на российский импорт и на товары торговых партнеров России будут наложены 100-процентные пошлины. Господин Трамп также пообещал возобновить поставки оружия Киеву за счет союзников по НАТО.

6 августа в Москве прошла встреча Владимира Путина и спецпосланника президента Стива Уиткоффа. Российская и американская стороны позитивно оценили итоги встречи.

Подробнее — в материале «Ъ» «Миссия неотменима».