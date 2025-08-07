Bloomberg: отказавшиеся от российской нефти НПЗ Индии закупают ее в других странах

Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии все еще не отказываются от закупок российской сырой нефти, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. НПЗ планируют воздержаться от спотовых закупок сырой российской нефти в предстоящем цикле и ждут четких указаний от правительства.

Крупнейшая индийская нефтегазовая компания Indian Oil Corp. сегодня закупила пять 5 млн баррелей нефти у США, Бразилии и Ливии, отмечает агентство. При этом правительство страны не распоряжалось прекратить закупки российской нефти, однако компаниям было предложено разработать планы закупок нефти нероссийского происхождения. Указание правительства представляет собой «планирование сценария» на случай нехватки российской нефти, писал ранее Bloomberg.

О том, что индийские НПЗ перестали закупать российскую нефть, сообщал Reuters неделю назад. Среди компаний, приостановивших поставки, — Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp и Mangalore Refinery Petrochemical Ltd. Причиной этому стали угрозы президента США Дональда Трампа ввести с 1 августа 25-процентные пошлины на индийские товары в ответ на торговлю с Россией. 6 августа пошлины все же были введены.

