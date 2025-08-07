Трамп назначил своего помощника на «освободившуюся должность» в ФРС

Председатель Совета экономических консультантов Белого дома Стивен Миран назначен на «только что освободившуюся должность» в совете управляющих Федеральной резервной системы (ФРС), заявил президент США Дональд Трамп. Он добавил, что руководство страны продолжит поиск постоянной замены человека на должность председателя.

«Стивен имеет докторскую степень по экономике Гарвардского университета и с отличием работал в моей первой администрации. Он был со мной с самого начала моего второго срока, и его опыт в мире экономики не имеет равных»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social. Господин Миран будет занимать новую должность до 31 января 2026 года.

Стивен Миран критиковал деятельность ФРС в последние годы, отмечает Bloomberg. В своих статьях он указывал, что деятельность ФРС начала выходить в политические сферы, которые находятся за рамками ее компетенции.

В июле агентство Bloomberg сообщало, что американский президент подготовил проект письма об увольнении главы ФРС Джерома Пауэлла. Срок полномочий господина Пауэлла истекает в мае 2026 года. Он заявлял, что не намерен уходить в отставку.

4 августа стало известно, что член совета управляющих ФРС Адриана Куглер покинет свой пост 8 августа, на несколько месяцев раньше срока. Президент США Дональд Трамп говорил, что доволен этим, поскольку у него есть «пара кандидатур», которые могли бы занять пост.