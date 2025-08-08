Электромобилям подбирают заряды

“Ъ” стали известны скорректированные параметры новой программы субсидирования электрозарядных станций (ЭЗС). Теперь можно изменять локации размещения и продавать станции без потери субсидий, но проблемой, по словам участников рынка, остается низкая загруженность ЭЗС. Рост парка электромобилей может вернуть обнуление ввозных пошлин и НДС на два-три года, считают аналитики.

Новая программа субсидирования установки ЭЗС была скорректирована, сообщил источник “Ъ”, знакомый с обсуждением. Распоряжение о предоставлении почти 5,7 млрд руб. на субсидии в 2025–2027 годах премьер Михаил Мишустин подписал 29 июля. Всего планируется установить около 1,9 тыс. ЭЗС постоянного тока мощностью не менее 149 кВт. Максимальная субсидия составит 60% от стоимости оборудования ЭЗС и 60% от платы за технологическое присоединение (ТП) к электросетям. В ходе программы 2022–2024 годов субсидировалось до 60% стоимости станции, но не более 1,86 млн руб.

Согласно новому формату, если мощность станции больше 149 кВт, то компенсация может быть увеличена пропорционально киловатту. Ранее операторы просили разрешить перенос станций без штрафа, например, при начале строительных работ вблизи ЭЗС, что влияло на их загруженность. В нынешней редакции программы субсидирования перенос будет возможен по причине обстоятельств непреодолимой силы или по иным соображениям инвестора, пояснили в “Ъ” Минпромторге.

Кроме того, на старте предоставления поддержки в конкурсах участвовали инвесторы, которые сейчас готовы продать бизнес более крупным игрокам. Такой механизм тоже станет возможен без применения штрафов, уточнили “Ъ” в Минпромторге. Но, добавили там, при продаже субсидированной станции третьему лицу до истечения пятилетнего срока обязательств инвестора по обеспечению необходимой работоспособности обязательства сохраняются за инвестором, который первоначально получил субсидии.

Среди других изменений — операторы ЭЗС будут получать субсидию напрямую от Минпромторга, а не через региональные власти. И если раньше отбор проводился в конце года, то теперь инвесторы смогут участвовать в поэтапных конкурсах. Кроме того, в рамках прошлой программы некоторые операторы ЭЗС не успели сдать оборудование вовремя — предполагается, что в этом году они также смогут претендовать на субсидии. Также в программу могут попасть группы зарядных станций (см. “Ъ” от 6 мая).

В Минпромторге сообщили “Ъ”, что планируется проведение как минимум двух отборов — в третьем и четвертом квартале этого года. Субсидии на оборудование возможно будет получить без ТП к сетям: инвесторы смогут использовать мощность существующих потребителей, у которых арендуют участок для ввода станций. При этом до конца года планируется усилить требования по локализации, отметили в министерстве. В новую редакцию, добавили там, включены ЭЗС переменного тока, уточнены и усилены требования к степени локализации ЭЗС постоянного тока и преобразователей.

Председатель Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций Армен Сафарян поясняет, что, несмотря на относительно небольшой прирост электромобилей и совокупный прирост отпуска кВт•ч заряда, по рынку идет снижение средней загруженности станций, которая оценивается в среднем в 3–5%. По его словам, инвесторы, которые входили в инвестиционный цикл в 2021 году, ориентировались на 15% и более загрузки к 2025–2026 годам.

Сейчас темпы ввода в эксплуатацию станций значительно превышают рост парка электромобилей. «В качестве временной меры нужно рассмотреть возможность снятия барьеров для импорта моделей, которые пока не имеют российских аналогов»,— считает господин Сафарян. Это, по его мнению, поможет инвесторам-операторам в части модели окупаемости и позволит дальше наращивать инвестиции в инфраструктуру через закупку отечественных зарядных станций.

Гендиректор «Росатом Сеть зарядных станций» Валерий Маркелов отмечает, что загрузка станций компании составляет примерно 6%, наиболее высокие показатели наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах. Низкая загрузка, добавляет он, влияет на рентабельность ЭЗС и инвестиционную привлекательность. «При планировании расширения сети мы ориентируемся на развитие в регионах с высоким потенциалом спроса и на повышение качества услуг»,— сообщил он.

Гендиректор Sitronics Electro Андрей Гурленов указывает: с начала этого года сеть станций компании выросла на 20%, в 2026 году планируется сохранить этот темп. Средняя загруженность, по его словам, составляет 4–5%, но на трассах и в жилых комплексах ЭЗС востребованы больше, чем в некоторых городских зонах, поэтому где-то одна станция загружена на 60%, а где-то на 0,1% и, по сути, требует переноса. «Пик развития рынка электромобилей впереди, и инфраструктура должна быть к нему готова»,— считает господин Гурленов.

Йоханнес-Корнелиус Ростовский из «Эйлер — аналитические технологии» указывает, что выделение субсидий на установку ЭЗС — эффективная мера стимулирования спроса на электромобили только при их грамотном региональном распределении с учетом прогнозного спроса. По опыту стран—лидеров электромобилизации развитие зарядной инфраструктуры обычно опережает рост спроса на электротранспорт, указывает он.

По данным «Автостата», продажи новых электромобилей в РФ в первой половине 2025 года упали на 57% год к году, до 4,4 тыс. штук. Как отмечает господин Ростовский, на рынок повлияли повышение утильсбора до 667 тыс. руб., а также высокие ставки по автокредитам. Спрос на электромобили, считает аналитик, может вернуть обнуление ввозных пошлин и НДС на два-три года, введение системы грантов, привязанной к емкости батареи, ограничив ее условными 70–80 кВт•ч, чтобы не субсидировать люксовый сегмент электромобилей. Эффективным также может быть введение льготного лизинга на машины массового сегмента, добавляет он.

Анна Тыбинь