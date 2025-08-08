Таиланд и Камбоджа подписали соглашение о прекращении боевых действий

В столице Малайзии Куала-Лумпуре подписанием мирных договоренностей завершились переговоры между Таиландом и Камбоджей, сообщает агентство «Синьхуа». О соглашении о прекращении огня представители двух стран объявили после внеочередного заседания Общего комитета по пограничным вопросам.

Представитель Камбоджи сообщил также, что были достигнуты соглашения о создании регионального механизма мониторинга, восстановлении взаимного доверия и обращении с пленными солдатами в соответствии с международным гуманитарным правом. Тайская сторона заявила, что соглашение включает пункты о создании двустороннего механизма для решения вопросов, а также о допуске стран, входящих в АСЕАН, для наблюдения за соблюдением договоренности о прекращении огня.

Конфликт между Таиландом и Камбоджей вспыхнул 24 июля — бои начались в приграничных районах, вопрос о принадлежности которых оба государства считают нерешенным. Ответственность за обострение стороны возложили друг на друга. В результате погибло более 30 человек, свыше 150 получили ранения, более 270 тыс. жителей были вынуждены покинуть дома. Соглашение о прекращении огня лидеры стран заключили 28 июля, но через день стороны упрекали друг друга в несоблюдении договора.

Достижение мира президент США Дональд Трамп назвал своей заслугой. После он дал распоряжение своей администрации возобновить с Таиландом и Камбоджей торговые переговоры.

Эрнест Филипповский, Хабаровск