Номера пристроились к Дагестану

Подконтрольная Александру Клячину сеть Azimut Hotels намерена инвестировать более 3 млрд руб. в строительство отеля на 180 номеров в Дербенте. Отельеры инвестируют в Дагестан в рамках проекта по созданию в регионе курортного кластера. Но срок окупаемости вложений в регион составляет 15–20 лет из-за ярко выраженной сезонности отдыха в республике и существенных затрат на инфраструктуру.

Azimut Hotels получила разрешение на строительство гостиничного комплекса на 180 номеров общей площадью 12 тыс. кв. м в Дербенте, рассказали “Ъ” в компании. Объект будет располагаться в районе пляжа «Коса» на первой линии Каспийского моря. В реализацию гостиницы категории «четыре звезды» планируется вложить более 3 млрд руб. Завершение работ намечено на конец 2027 года.

Azimut Hotels — один из крупнейших в России гостиничных операторов, он существует с 2004 года. Основным собственником бизнеса считается Александр Клячин. Сеть включает более 70 отелей и санаториев в 50 городах. За 2024 год номерной фонд Azimut Hotels вырос на 10% год к году, до 12 тыс. комнат, выручка — на 22%, до 28 млрд руб.

Гостиница в Дербенте — второй проект Azimut Hotels в Дагестане. Она также управляет отелем в Каспийске на 145 номеров. Планы по выходу в регион в прошлом году также обнародовал другой крупнейший гостиничный оператор России — Cosmos Hotel Group. Как пояснили “Ъ” в компании, речь идет об управлении двумя проектами в тех же локациях, что и отели Azimut. Первый, на 270 номеров, должен открыться в Каспийске в 2027 году, второй, на 250 номеров,— в Дербенте в 2028 году. Обе гостиницы будут работать в категории «пять звезд».

Резкий рост интереса туристов к Дагестану начался после пандемии. Только в прошлом году регион, по оценкам местных властей, посетили 1,8 млн путешественников, что больше на 5,7% год к году. Согласно Росстату, в январе—июне в средствах размещения в Дагестане остановились 132,6 тыс. человек, что меньше на 14,2% год к году. В средства размещения в России в целом при этом поток в первом полугодии увеличился на 6,9%, до 41,4 млн человек.

В 2022 году стало известно о планах по реализации в Дагестане крупного курорта (см. “Ъ” от 22 августа 2022 года). Сейчас Каспийский прибрежный кластер — часть федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал». Он предусматривает, что к 2030 году благоустроят 6,5 км набережной и построят 28 отелей.

Но пока гостиничное предложение в Дагестане ограниченно. Суммарно, по словам партнера CMWP Марины Смирновой, доступно 7,8 тыс. номеров. В 2023 году прирост фонда оценивался в 21%, в 2024 году — в 12%. Существующее предложение эксперт считает недостаточным: спрос перетекает в квартиры и апартаменты, их сдается более 20 тыс. Директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers Игорь Кокорев относит к качественным объектам только два дагестанских отеля на 200 номеров. Но к 2028 году с учетом заявленных проектов предложение может увеличиться более чем в 2,5 раза, подсчитал он.

Интерес инвесторов к Дагестану господин Кокорев связывает с ограниченным предложением и поддержкой властями проектов по строительству курортной инфраструктуры. Оборот регионального рынка также растет. Совокупная выручка местных средств размещения в январе—июне, согласно Росстату, составила 1,01 млрд руб., прибавив 31,2% год к году. В России в целом увеличение составило 15,3%, до 500,2 млрд руб. Госпожа Смирнова замечает, что многие участники гостиничного рынка Дагестана придерживаются агрессивной ценовой политики: рост цен здесь опережает среднероссийский.

Риском гостиничного рынка Дагестана Марина Смирнова считает высокую сезонность: в большинстве случаев отели в полной мере работают лишь с мая по октябрь, из-за чего их среднегодовая загрузка всего 35–45%. Проекты предусматривают значительные вложения в инфраструктуру. На этом фоне средний срок окупаемости гостиниц в Дагестане достигает 15–20 лет. Господин Кокорев замечает, что отельерам в Дагестане непросто найти квалифицированный персонал. Часто это предполагает дополнительные издержки на фонд оплаты труда и привлечение сотрудников из других регионов.

Еще одной проблемой Дагестана госпожа Смирнова называет качество Каспийского моря: оно не такое чистое, как Черное. Эксперт обращает внимание на то, что вода здесь отступает и удаленность строящихся гостиниц от моря со временем будет расти.

Александра Мерцалова