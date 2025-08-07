Главные новости за 7 августа. Сочи

В Сочи приступили к ремонту улицы Магаданской в Горном Лоо, где часть дорожного полотна пострадала в результате оползня после сильных ливней.

Пассажирский рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Москвы в Сочи, приземлился в Астрахани

Двое жителей Хабаровского края скончались после употребления домашнего алкоголя кустарного производства, приобретенного на рынке на федеральной территории Сириус.

Суд в Сочи арестовал двух женщин, обвиняемых в продаже некачественного алкоголя, из-за которого, по данным следствия, отравились более десяти человек.

Около половины сделок с недвижимостью в Сочи в 2025 году совершаются в дистанционном формате — полностью онлайн, без визитов к застройщикам, агентам и сотрудникам регистрационных органов.