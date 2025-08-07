Эксперт: около половины сделок с жильем в Сочи проходит дистанционно

Около половины сделок с недвижимостью в Сочи в 2025 году совершаются в дистанционном формате — полностью онлайн, без визитов к застройщикам, агентам и сотрудникам регистрационных органов. По оценке участников рынка, цифровизация перестала быть временной мерой и превратилась в устойчивый тренд.

«Порядка 50% клиентов приобретают жилье удаленно — в том числе жители Сочи, которые экономят время»,— сообщила гендиректор агентства «Городской риэлторский центр» Юлия Усачева. По ее словам, презентации объектов проходят через видеосвязь, документы подписываются с использованием электронной подписи, а расчеты проводятся с применением аккредитивов или эскроу-счетов.

Удаленный формат особенно востребован при покупке новостроек. Застройщики работают в тесной связке с банками и предлагают полный цикл услуг — от подбора объекта до оформления ипотеки и регистрации — в режиме «одного окна». На рынке вторичного и загородного жилья цифровизация идет медленнее, однако интерес к дистанционному оформлению также растет.

Агентства и маркетплейсы стремятся расширить спектр дистанционных услуг. Крупные онлайн-платформы развивают юридическое сопровождение, внедряют страхование рисков и механизмы электронной регистрации. Участники рынка ожидают, что выход на рынок новых игроков, в том числе маркетплейсов с широкой аудиторией, усилит конкуренцию не только между платформами, но и с традиционными агентствами недвижимости.

Скепсис, ранее сопровождавший онлайн-сделки, сменился доверием. По мнению Юлии Усачевой, дистанционный формат приобретения недвижимости стал неотъемлемой частью современной практики: «Это не просто удобно — это уже норма. Безопасно, быстро и прозрачно».

Вячеслав Рыжков