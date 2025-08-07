Семья из Хабаровского края погибла после употребления чачи, купленной в Сириусе

Два жителя Комсомольска-на-Амуре скончались после употребления домашнего алкоголя кустарного производства, приобретенного на рынке на федеральной территории Сириус. Об этом сообщают «Воронежские новости» со ссылкой на региональный минздрав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ

По данным ведомства, 28 июля туристку госпитализировали с поезда в Россошанском районе Воронежской области, где она скончалась в приемном отделении. Ее супруг был доставлен в реанимацию 30 июля и умер 5 августа. По предварительной информации, причиной стало отравление самодельным алкогольным напитком — чачей, которую пара приобрела на местном рынке перед возвращением домой.

Семья с двумя несовершеннолетними детьми находилась на отдыхе на черноморском побережье. После ухудшения самочувствия родителей в поезде девочки были временно госпитализированы, позднее их передали родственникам.

По данным МВД РФ, в Сириусе зафиксировано несколько случаев отравления метанолосодержащим алкоголем, купленным на рынке «Казачий». По подозрению в продаже опасной продукции задержаны две жительницы Краснодарского края.

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (производство товара, не соответствующего требованиям безопасности). Изъяты образцы алкоголя, устанавливаются производители.

Анна Гречко