Семья из Хабаровского края погибла после употребления чачи, купленной в Сириусе
Два жителя Комсомольска-на-Амуре скончались после употребления домашнего алкоголя кустарного производства, приобретенного на рынке на федеральной территории Сириус. Об этом сообщают «Воронежские новости» со ссылкой на региональный минздрав.
Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ
По данным ведомства, 28 июля туристку госпитализировали с поезда в Россошанском районе Воронежской области, где она скончалась в приемном отделении. Ее супруг был доставлен в реанимацию 30 июля и умер 5 августа. По предварительной информации, причиной стало отравление самодельным алкогольным напитком — чачей, которую пара приобрела на местном рынке перед возвращением домой.
Семья с двумя несовершеннолетними детьми находилась на отдыхе на черноморском побережье. После ухудшения самочувствия родителей в поезде девочки были временно госпитализированы, позднее их передали родственникам.
По данным МВД РФ, в Сириусе зафиксировано несколько случаев отравления метанолосодержащим алкоголем, купленным на рынке «Казачий». По подозрению в продаже опасной продукции задержаны две жительницы Краснодарского края.
Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (производство товара, не соответствующего требованиям безопасности). Изъяты образцы алкоголя, устанавливаются производители.