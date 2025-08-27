Сбер: ужин за 3,9 млн в ресторане Кубани — второй по сумме чека в стране с начала года

По данным СберАналитики, россияне стали чаще ходить и больше платить в ресторанах, кафе, барах и фастфуде. За полгода здесь потратили 3,6 трлн, средний чек вырос на 10%, среднее число визитов увеличилось до 16. Почти 58% всех трат сосредоточены в 10 регионах России. Два южных субъекта вошли в этот рейтинг по доле от общей суммы трат: на Кубани это 4% (144 млрд, 4-е место в стране), в Ростовской области — 2,2% (79,2 млрд, 4-е место в РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Сбер Фото: пресс-служба Сбер

По данным исследования, траты в заведениях общепита и барах за первые полгода превысили 3,6 трлн. Это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и более чем на 50% выше показателей первой половины 2023-го. Средний чек за поход в кафе, бар или ресторан вырос на 10% и достиг 580. Жители двух столиц тратят на рестораны больше всего: около 16 тысяч рублей в год на человека в Москве и 13 тысяч в Санкт-Петербурге. В среднем по стране эта сумма составляет 9,4 тысячи. Москвичи посещают заведения общепита около 22 раз в год, петербуржцы — 21, тогда как средний показатель по России — 16 визитов.

Фото: пресс-служба Сбер

Анатолий Песенников, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка: «Согласно исследованию, на 10 регионов страны пришлось почти 58% всех трат в кафе, барах и ресторанах. Среди них Москва (20,8%), Санкт-Петербург (9,5%), Московская область (8,3%), Краснодарский край (4%), Свердловская область (3,2%), Республика Татарстан, (3,2%), Новосибирская область (2,5%), Ростовская область (2,2%), Республика Башкортостан (2,1%), Челябинская область (1,8%). Пиковые периоды оплаты счетов по числу транзакций и по сумме чека на юге России традиционно приходятся на время бранча (с 11 до 15 часов), а также на ужин с 19 до 23 часов. Эксперты СберАналитики исследовали и три самых дорогих ужина в стране: это визит на 4,8 млн в московское заведение, счет на 3,9 млн в краснодарском ресторане и ужин за 3,6 млн в Подмосковье.

На развитии всей южной индустрии гостеприимства позитивно сказываются сразу несколько факторов: это рост спроса у россиян на самые разные форматы внутреннего туризма, создание предпринимателями новых комфортных локаций для такого отдыха: как в рекреационных, так и в городских локациях и пригородах, комплексное развитие инфраструктуры для жизни и отдыха, а также быстро растущий интерес именно к гастротуризму. Видим, что южные стритфуд, кафе, рестораны и бары с аутентичной концепцией становятся все популярнее: и у южан, и у миллионов гостей из всех регионов России».

Наибольшая доля оплат — 81% — приходится на фастфуд, еще 15% — на кафе и рестораны. По сумме же транзакций баланс иной: на предприятия быстрого питания приходится 61% всех оплат, тогда как кафе и рестораны формируют 34% оборота. Популярность фастфуда объясняется доступной ценой: средний чек здесь составляет 434, в то время как в кафе и ресторанах он достигает 1278.

Чаще всего за столиками в заведениях можно встретить людей в возрасте 35–44 лет. На их долю пришлось 33% всех оплат и почти 36% общей суммы расходов. Мужчины и женщины посещают рестораны примерно одинаково: на первых приходится 51% оплат, на вторых — 49%, но траты мужчин чуть выше — их доля в общей сумме расходов составляет 53%.

Как рассказал управляющий директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Игорь Фарбер, «растет и готовность гостей пользоваться новыми финтех-решениями. Все чаще россияне оплачивают покупки по биометрии в кафе и ресторанах: число таких операций за полгода — уже 15% от общего числа транзакций. Это показатель того, как быстро меняются привычки и как технологии помогают заведениям удерживать гостей и повышать их лояльность: люди возвращаются чаще, потому что их опыт становится удобнее, быстрее и более персонализированным».