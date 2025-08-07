Двух жительниц Сочи арестовали по делу об отравлении «чачей» на рынке

Суд в Сочи арестовал двух женщин, обвиняемых в продаже некачественного алкоголя, из-за которого, по данным следствия, отравились более десяти человек. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Решением Адлерского районного суда 30-летнюю и 71-летнюю жительниц Сочи заключили под стражу до 4 октября. Следствие ходатайствовало об аресте по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший смерть человека и тяжкий вред здоровью).

По версии следствия, женщины продавали на рынке «Казачий» спиртосодержащую жидкость кустарного производства под видом «домашнего вина» и «чачи». После употребления продукции в больницу были доставлены пять человек, один из них скончался.

По предварительным данным, общее число погибших от отравления может превышать десять.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что два жителя Комсомольска-на-Амуре скончались после употребления домашнего алкоголя кустарного производства, приобретенного на рынке на федеральной территории Сириус.

Анна Гречко