В Сочи начали восстанавливать улицу Магаданскую после оползня

В Сочи приступили к ремонту улицы Магаданской в Горном Лоо, где часть дорожного полотна пострадала в результате оползня после сильных ливней. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина

Для укрепления участка планируется строительство 30-м подпорной стены. Также будет заменено асфальтовое покрытие и смонтирована система ливневого водоотведения. На время работ движение организуют по реверсивной схеме. Завершить ремонт планируют в декабре.

По информации мэрии, в ближайшие дни техника также выйдет на переулок Васильковый. В селе Веселом основной этап восстановления дороги планируют выполнить до конца текущего года.

Анна Гречко