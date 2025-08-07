Главные новости за 7 августа. Ростов-на-Дону и область

Южный окружной военный суд приговорил 20-летнюю жительницу Запорожской области к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Дарью Кулик признали виновной в подготовке теракта, госизмене, участии в террористическом сообществе и незаконном хранении и ношении взрывчатых веществ.

Хозяйства Южного федерального округа в 2025 году показывают урожайность зерновых и зернобобовых культур на 13% ниже прошлогоднего уровня — 31,9 ц/га против 36,6 ц/га годом ранее.

Жители Ростовской области дольше всего владеют машинами марки Chevrolet, автомобилями Opel, Mitsubishi и Daewoo, а также УАЗ. Быстрее всего дончане расстаются с марками Geely, BMW и Chery.

В течение 2025 года в Ростове-на-Дону на реконструкцию ливневой канализации из бюджета направят 1,5 млрд руб. Общую стоимость проекта оценили в 12 млрд руб.

В Ростовской области на конец первого полугодия 2025 года объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам составил 3,6 млрд руб. Это в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В первом полугодии 2025 года в Ростовской области в промышленном животноводстве производство скота и птицы увеличилось на 12,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За шесть месяцев этого года сельскохозяйственные организации региона, не включая малые предприятия, произвели 120 тыс. т продукции в живом весе.